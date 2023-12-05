Гитарист Пугачевой рассказал, как здоровье ее артистов пострадало в Чернобыле

Гитарист певицы Аллы Пугачевой Александр Левшин подтвердил, что здоровье команды Пугачевой подорвало выступление в зоне аварии Чернобыльской АЭС. О гастролях он рассказал в беседе с «Аргументами и фактами».

«Чернобыль — это большая беда. Мы ехали на концерт и не понимали, что реактор излучал по полной», — рассказал он, добавив, что некоторых членов команды после этой поездки не стало.

По словам Левшина, артистам пришлось увидеть много страшного.

«Например, въехали в Припять. Город пустой. Открытые окна, белье на улице - и никого... Какой-то порошок на обочине. Будто съемки триллера. И самое горестное: многие, кто был на том концерте, не вернулись домой», — поделился 70-летний музыкант.

Левшин работал с Пугачевой 30 лет с 1980 года.

После своего недавнего визита в Россию Пугачева, уехавшая из страны после начала военной операции на Украине, публиковала в соцсетях новое обращение, в котором заявила, что ради поклонников всю жизнь пела и жертвовала здоровьем и личной жизнью.

«Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля — спасибо, хоть что-то осталось)», — писала она.