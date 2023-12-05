Культовая американская группа KISS распалась

Культовая американская группа KISS распалась. Об этом пишет Loudwire.

Культовая американская группа KISS распалась
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Музыканты заявили, что заканчивают совместную карьеру, во время выступления на шоу Говарда Стерна на SiriusXM. Заключительный концерт прощального тура End of the Road состоялся 2 декабря в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. Однако члены группы не исключают, что будут ещё собираться ради разовых концертов или фестивалей.

Турне началось в 2018 году, и это уже не первая попытка KISS уйти в отставку. Прежде менеджер группы Док МакГи называл и другие даты.

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