Культовая американская группа KISS распалась

Музыканты заявили, что заканчивают совместную карьеру, во время выступления на шоу Говарда Стерна на SiriusXM. Заключительный концерт прощального тура End of the Road состоялся 2 декабря в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. Однако члены группы не исключают, что будут ещё собираться ради разовых концертов или фестивалей.