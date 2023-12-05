Культовая американская группа KISS распалась
Культовая американская группа KISS распалась. Об этом пишет Loudwire.
Музыканты заявили, что заканчивают совместную карьеру, во время выступления на шоу Говарда Стерна на SiriusXM. Заключительный концерт прощального тура End of the Road состоялся 2 декабря в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. Однако члены группы не исключают, что будут ещё собираться ради разовых концертов или фестивалей.
Турне началось в 2018 году, и это уже не первая попытка KISS уйти в отставку. Прежде менеджер группы Док МакГи называл и другие даты.
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