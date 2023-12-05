Катя Лель тайно развелась с мужем после 15 лет брака

Певица Катя Лель развелась со своим супругом, бизнесменом Игорем Кузнецовым, после 15 лет брака. Об этом сообщили в СМИ.

В одной из телепрограмм Лель дала зрителям совет: чтобы найти нового партнера, сначала нужно «закрыть старую дверь». И, как выяснилось, исходила певица в своих суждениях из личного опыта. Заявление на развод подала сама Лель. Суд дал паре месяц на возможное перемирие и отзыв заявления, но восстановить свои отношения певица и бизнесмен так и не смогли.

Рассталась пара без скандалов и мирно. Судебные разбирательства по поводу совместно нажитого имущества не понадобились. А свою общую дочь, 14-летнюю Эмилию, супруги продолжают воспитывать вместе.

Катя Лель и Игорь Кузнецов были в отношениях в течение 18 лет, а в браке — 15 лет. И, несмотря на такой долгий срок совместной жизни, супруги все-таки решились на развод, передает StarHit.