Агата Муцениеце назвала Москву ужасной

«Какой-то, как мне казалось, хаос. Мне казалось, что это город-хаос. Люди куда-то все бегут, едут, делают, нет какого-то четкого графика. Мне было ужасно тяжело первый год. Я думала: "Куда я попала?" Это просто ужас», — рассказала актриса.