Самойлову заподозрили в пятой беременности из-за нового видео

Блогерша Оксана Самойлова опубликовала в Инстаграме (запрещен в РФ) новогодний видеоролик, в котором продемонстрировала поклонникам праздничное оформление своего дома. Однако внимание зрителей привлек не оригинальный декор, а традиционный для гендер-пати запуск разноцветных воздушных шаров в небо. Многие предположили, что таким образом супруги решили поведать о пополнении в семействе.

На ролике Самойлова вместе с супругом Джиганом проткнули два больших воздушных шарика, из которых вылетело множество маленьких двух цветов — синего и розового, что считается намеком на рождение мальчика и девочки.

Подписчики тут же заподозрили Самойлову в пятой беременности. И неудивительно, ведь три года назад, когда Оксана рассказывала подписчикам о том, что у нее в скором времени родится сын, она так же публиковала фотографию с синими шариками.

«Подумала, что беременна»,

«Я одна подумала, что будет двойня?»,

«А я уже слова подготовила, как поздравить с беременностью. Думала, гендер-пати!» — пишут подписчики.

Впрочем, сами супруги эту информацию никак не прокомментировали.