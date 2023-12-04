Популярный TikTok-блогер Даня Милохин назвал возможное условие возвращения в Россию. Об этом он высказался, отвечая на вопросы подписчиков во время стрима на сервисе Twitch.

Комментируя вопрос о том, вернулся бы он в Россию при условии, что вместо армии пойдет учиться в вуз, Милохин заявил, что рассмотрел бы такую возможность.

«Почему бы и нет? В университете хотя бы можно тиктоки снимать и там свободный график, а в армии придется чистить картошку и убирать туалеты», — заявил блогер.

В октябре 2022 года Милохин улетел из России в США. Свой отъезд он объяснил тем, что хотел увидеться с коллегами из объединения тиктокеров Dream Team. Также он покинул шоу «Ледниковый период», где выступал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.