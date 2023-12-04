Официальное сообщество группы «Тату» в VK заблокировало доступ к материалам

В официальном сообществе группы «Тату» в соцсети «ВКонтакте» всем пользователям заблокировали доступ к стене, фото- и видеоальбомам.

«Это стена Шредингера. Администратор закрыл стену: записи на ней, может, есть, а может, и нет», — говорится в описании.

Ранее Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил в России движение ЛГБТ. После этого Выборгский суд усмотрел в клипе Сергея Лазарева на песню «Так красиво» пропаганду ЛГБТ и оштрафовал за трансляцию петербургский телеканал Aiva на 500 тысяч рублей. После этого Лазарев удалил клип с сайта и YouTube-канала, передает «Радиоточка НСН».