Ксения Бородина снялась на премии с актером из «Постучись в мою дверь»

Телеведущая Ксения Бородина стала гостьей турецкой кинопремии «Золотая бабочка» в Стамбуле. Снимками с красной дорожки она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Для мероприятия Ксения Бородина предпочла черное мини-платье с глубоким декольте. Образ дополнил атласный чокер и лаконичный клатч. Ей также сделали укладку с голливудскими локонами и вечерний макияж. Перед камерой она позировала с различными актерами турецких сериалов, в том числе со звездой сериала «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсином.

Бородина регулярно летает в Турцию, откуда выкладывает многочисленные фотографии. В июне она опубликовала фотографию в купальнике после похудения.

Ксения Бородина была замужем дважды. Первым ее супругом стал предприниматель Юрий Будагов в 2008 году. В 2009-м ведущая родила дочь Марусю. Однако через три года после появления на свет ребенка пара развелась. В 2015-м теледива сыграла свадьбу с бизнесменом Курбаном Омаровым. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись. По словам Ксении Бородиной, причиной стали измены.