Лободу раскритиковали за новую песню на русском языке

Украинские пользователи Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковали певицу Светлану Лободу за новую песню, исполненную на русском языке.

Лобода рассказала, что к Новому году представит трек «Метелица» — песня выйдет 8 декабря. Она пожелала поклонникам, чтобы с ними «непременно случилась любовь».

«Пой же песню, моя милая, слезы ни к чему. Твоей боли доля львиная, но раны заживут», — поет артистка в отрывке, опубликованном на ее странице в социальной сети.

В комментариях украинцы упрекнули Лободу в том, что она поет на русском языке, а значит, симпатизирует спецоперации России на Украине. Русскоязычные пользователи одобрили решение артистки выпустить трек на русском.

20 апреля 2022 года Светлана Лобода попала в список украинских культурных деятелей, которым запрещен въезд на территорию страны на 50 лет из-за критических высказываний в адрес российских властей в связи с СВО.

В ноябре 2022 года Лобода выпустила третий в своей карьере трек на украинском языке, однако ее раскритиковали за ошибку в названии.

16 октября сообщалось, что Светлана Лобода спела русскоязычные композиции на корпоративе в Дубае. Она исполнила как свои треки («К черту любовь», «Пуля — дура»), так и песни других музыкантов («Текила — любовь» Валерия Меладзе).