Меладзе задолжал ФНС 1,7 миллиона рублей

Музыкант Валерий Меладзе задолжал 1,7 млн рублей налогов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, еще недавно у певца была задолженность лишь в 275 тысяч рублей. Вероятно, последние месяцы оказались удачными на прибыль и к началу декабря его долг значительно вырос.

Как сообщал Telegram-канал Shot, Меладзе сейчас продолжает зарабатывать в России, несмотря на отсутствие концертов. Он входит в число учредителей компании «Вантаж», которая арендует одноименный торговый центр в Москве в Восточном Бирюлеве. В 2022 году фирме удалось заработать 15,7 млн рублей.