Бузова пошутила о свадьбе с Киркоровым

В Сети стали курсировать слухи о том, что певица Ольга Бузова может воссоединиться со своим бывшим возлюбленным блогером Давидом Манукяном (Давой). Масла в огонь подлил король поп-эстрады Филипп Киркоров, который пообещал бесплатно выступить на свадьбе пары.

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На ковровой дорожке фестиваля «Песня года» артист сказал, что готов выступить без гонорара в важный для влюбленных день. Эти слова передали Бузовой, которую предложение рассмешило. Певица в свою очередь выдвинула условие Киркорову, выразив намерение безвозмездно стать его женой.

— А я тогда бесплатно приду на нашу свадьбу. Я даже гонорар не попрошу за то, что буду его женой, — пошутила Бузова на фестивале «Песня года».

Недавно Ольга Бузова иронично высказалась о своем экс-бойфренде Даве, пришедшем на ее концерт с огромным букетом.