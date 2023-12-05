Пугачевой стало плохо во время шопинга на Кипре

Певице Алле Пугачевой стало плохо во время шопинга на Кипре. Она пожаловалась продавцам на здоровье.

Пугачевой стало плохо во время шопинга на Кипре
© РИА Новости

«Алла Борисовна на Кипре не сидит в четырех стенах. Ее часто видят и на прогулках, и в кафе. А на днях Пугачева решила заняться шопингом. Я ее заметил еще на улице. Но не сразу понял, что передо мной – Пугачева. Я думал, что она ходит в сопровождении множества охранников. Но – нет, ничего подобного», – рассказал местный житель Алексей.

По его словам, по магазинам Пугачева ездила с водителем и помощницей. Примадонна пожаловалась продавцу на здоровье. Она выбирала обувь на размер больше, объяснив, что ноги сильно отекают.

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При этом Пугачева не экономила, она потратила около 5 тысяч евро, накупила обуви и одежды, пишет МК. Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Пугачеву заметили около монастыря на Кипре.

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