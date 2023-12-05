Пугачевой стало плохо во время шопинга на Кипре
Певице Алле Пугачевой стало плохо во время шопинга на Кипре. Она пожаловалась продавцам на здоровье.
«Алла Борисовна на Кипре не сидит в четырех стенах. Ее часто видят и на прогулках, и в кафе. А на днях Пугачева решила заняться шопингом. Я ее заметил еще на улице. Но не сразу понял, что передо мной – Пугачева. Я думал, что она ходит в сопровождении множества охранников. Но – нет, ничего подобного», – рассказал местный житель Алексей.
По его словам, по магазинам Пугачева ездила с водителем и помощницей. Примадонна пожаловалась продавцу на здоровье. Она выбирала обувь на размер больше, объяснив, что ноги сильно отекают.
При этом Пугачева не экономила, она потратила около 5 тысяч евро, накупила обуви и одежды, пишет МК. Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Пугачеву заметили около монастыря на Кипре.