«Вы с кем?»: Бородин призвал Орбакайте высказаться об СВО

Кристина, не могли бы вы в своих социальных сетях прокомментировать ваше отношение к СВО, чтобы люди понимали вас в трудную минуту для страны. Вы с кем? Или вы Россию используете только для зарабатывания денег? Я призываю это сделать, так как позиция вашей мамы и ее мужа Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — она ясна. А вот ваша — пока такая тихушная, — обратился к певице Бородин.