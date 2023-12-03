Киркоров рассказал, как принимал роды в автобусе

Филипп Киркоров в кулуарах «Песни года» рассказал о том, как ему когда-то пришлось помогать принимать роды. Это произошло в автобусе где-то «между Чебоксарами и каким-то городом рядом».

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Ребенок благополучно появился на свет, это был мальчик, и поп-король не возражал бы, если бы мать назвала новорожденного в его честь. Но, по его словам, женщина оказалась неблагодарной и выбрала для малыша другое имя, - пишет super.

Рядом с Киркоровым в тот момент, когда он делился этой историей с журналистами, стояла Люся Чеботина. Певица предложила Филиппу в нужное время помочь рождению и ее малыша. Певец на это ответил, что больше не рискнет, а вот крестным отцом ее будущего сына станет с радостью.