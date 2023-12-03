Собчак ответила на слухи о пластике груди

«Не потому, что я такая идеальная, а потому что искренне люблю и свою грудь, и попу. Даже если сейчас и поправилась. Принимайте меня даже пухляшкой. Ивлеева худеет, Собчак толстеет — я просто балансирую эту вселенную», — пошутила Ксения.