Собчак ответила на слухи о пластике груди
Ксения Собчак в очередной раз продемонстрировала фигуру, выложив в микроблоге снимок без фотошопа и фильтров.
Таким образом она опровергла слухи о том, что пользовалась услугами хирургов для пластики груди и ягодиц.
Телеведущая также подчеркнула, что в принципе не против улучшения женщинами фигуры и лица. Однако лично она для себя ничего такого «пока не планирует», пишет gazeta.ru.
«Не потому, что я такая идеальная, а потому что искренне люблю и свою грудь, и попу. Даже если сейчас и поправилась. Принимайте меня даже пухляшкой. Ивлеева худеет, Собчак толстеет — я просто балансирую эту вселенную», — пошутила Ксения.
Ранее Ксения Собчак на форуме «Грани личного бренда — 2023» заявила, что за 15 лет смогла качественно преобразовать свою карьеру. По ее словам, начав в проекте «Дом-2», она единственная из ведущих смогла уйти в серьезный медиабизнес. Попытки недоброжелателей напомнить о прошлом в реалити-шоу Собчак связывает с чувством зависти.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.