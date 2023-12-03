СМИ: Гуф отменил новогодние концерты

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) отменил свои выступления на праздничных корпоративах. Как пишут news.ru, музыкант сейчас находится в Таиланде и планирует быть там до весны.

Сообщается, что под угрозой отмены оказался запланированный на 14 декабря концерт рэпера в Москве. Если выступление будет сорвано, рэперу придется выплатить неустойку и вернуть деньги за проданные билеты.

Предположительно, Долматов принял такое решение после нервного срыва. Ранее он выложил видео, на котором с кастетом в руках пытается ворваться на виллу к своей бывшей супруге Юлии Королевой на Пхукете.