У композитора Лоры Квинт обнаружен рецидив онкологии

У композитора Лоры Квинт, подруги Пугачевой и экс-возлюбленной Валерия Леонтьева, рецидив онкологии. Страшный диагноз члену Союза композиторов РФ поставили еще в 2010 году. Однако тогда болезнь удалось победить. Наступила длительная ремиссия.

Но в конце ноября стало известно, что недуг возвратился, причем в тяжелой форме. Обнаружены новые опухоли, отек легкого и разрушение позвоночника, - пишет СтарХит.

Супруг композитора сообщил, что, несмотря на неутешительные результаты обследования, Лора смотрит в будущее с оптимизмом и надеется справиться с активизировавшимся раком.