Орбакайте на «Песне года» едва не упала
Кристина Орбакайте после долгого перерыва вернулась в Россию и вышла на сцену в рамках финального гала-концерта «Песня года».
Кристина исполнила песню «Только вдвоем», публика встретила певицу продолжительными аплодисментами, - рассказывает «Московский Комсомолец». Певица поблагодарила зрителей.
«Всем любви и мирного неба над головой! Я вас очень люблю!» - сказала Орбакайте.
А за кулисами после выступления звезда пожаловалась на скользкий пол. Во время исполнения композиции она чудом не рухнула.
«Почему там так скользко? На сцене словно каток! Я едва не упала!» - возмутилась Кристина.
Дима Билан, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Кристина Орбакайте, Anna Asti, Shaman, Николай Басков и многие другие российские артисты выступили на сцене телефестиваля «Песня года». Зрители смогут увидеть его в эфире канала «Россия 1» 1 и 2 января, сообщили ТАСС организаторы.