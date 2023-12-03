Орбакайте на «Песне года» едва не упала

Кристина Орбакайте после долгого перерыва вернулась в Россию и вышла на сцену в рамках финального гала-концерта «Песня года».

Кристина исполнила песню «Только вдвоем», публика встретила певицу продолжительными аплодисментами, - рассказывает «Московский Комсомолец». Певица поблагодарила зрителей.

«Всем любви и мирного неба над головой! Я вас очень люблю!» - сказала Орбакайте.

А за кулисами после выступления звезда пожаловалась на скользкий пол. Во время исполнения композиции она чудом не рухнула.

«Почему там так скользко? На сцене словно каток! Я едва не упала!» - возмутилась Кристина.