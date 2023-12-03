Участник шоу продал квартиру ради дуэта с Инстасамкой и прогадал

Кирилл Леликов, выступающий под творческим псевдонимом K. Krash, попал в финал музыкального шоу «Залетай в тренды», в жюри которого находятся Сергей Жуков, Люся Чеботина и Инстасамка. Молодой человек покорил публику и попал в команду Дарьи Зотеевой.

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Финалистам давалась возможность выступить в дуэте со звездой. В данном случае – с Инстасамкой. Кирилл принял рискованное решение — продать единственную квартиру в родном городе Липецке. И все вырученные деньги вложить в продвижение трека с Зотеевой. По признанию самого Леликова, речь шла о трех миллионах рублей, - сообщает СтарХит.

«Это шанс. Меня выбирает артист номер один в чартах для совместной песни. Я не знаю, когда еще мне бы выпала такая возможность. И я принимаю самое рискованное решение в своей жизни, — сказал Леликов.

В итоге молодой исполнитель остался и без жилья, и без долгожданной популярности. Несмотря на огромную популярность хип-хоп исполнительницы , совместная композиция не попала ни в один хит-парад.