Названы подробности ухода вдовы Караченцова из «Ленкома»

Ранее в СМИ появились публикации, что Поргина покинула «Ленком» и улетела за границу.

«Этого человека [артистки Поргиной] в театре больше нет, она здесь больше не работает», — отметил Варшавер.

По его словам, в последнее время она выходила в массовке, но 7-10 дней назад подала заявление по собственному желанию и ушла.