Названы подробности ухода вдовы Караченцова из «Ленкома»
Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, что заслуженная артистка РФ, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина уволилась из театра. Об этом пишет портал «Абзац».
Ранее в СМИ появились публикации, что Поргина покинула «Ленком» и улетела за границу.
«Этого человека [артистки Поргиной] в театре больше нет, она здесь больше не работает», — отметил Варшавер.
По его словам, в последнее время она выходила в массовке, но 7-10 дней назад подала заявление по собственному желанию и ушла.
Напомним, что ранее артистка неоднократно заявляла, что намеревается уволиться. Поргину не устраивало то, что ей не давали главные роли. Кроме того, она жаловалась на зарплату, называла ее «кошкиными слезами».
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