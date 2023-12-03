Названы подробности ухода вдовы Караченцова из «Ленкома»

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, что заслуженная артистка РФ, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина уволилась из театра. Об этом пишет портал «Абзац».

Названы подробности ухода вдовы Караченцова из «Ленкома»
© РИА Новости

Ранее в СМИ появились публикации, что Поргина покинула «Ленком» и улетела за границу.

«Этого человека [артистки Поргиной] в театре больше нет, она здесь больше не работает», — отметил Варшавер.

По его словам, в последнее время она выходила в массовке, но 7-10 дней назад подала заявление по собственному желанию и ушла.

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Напомним, что ранее артистка неоднократно заявляла, что намеревается уволиться. Поргину не устраивало то, что ей не давали главные роли. Кроме того, она жаловалась на зарплату, называла ее «кошкиными слезами».

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