В Екатеринбурге с третьей попытки открыли бар солиста «Руки Вверх!»

На улице Радищева, 25 в Екатеринбурге начал работу бар Сергея Жукова, солиста группы "Руки Вверх!". Об этом сообщил портал 66.ru.

По данным издания, заведение занимает площадь порядка 1 тыс. квадратных метров и может вместить до 1,2 тыс. посетителей. На обустройство бара потратили свыше 10 млн рублей.

Отмечается, что Жуков пытался открыть бар в Екатеринбурге несколько лет.

"Бар выстраданный и долгожданный. Я мечтал о нем. Мы хотели открыться здесь вторыми, а открылись 35-ми. Потому что нормальная русская действительность — в свое время связались не с тем человеком", — объяснил артист.

По словам музыканта, конкуренции с похожими заведениями он не боится, поскольку это мотивирует его улучшать свой бизнес.

Жуков хотел открыть "Руки Вверх! Бар" в Екатеринбурге еще в 2016 году — на улице Розы Люксембург. Согласно официальной версии, организаторам не удалось найти подходящее помещение. В 2023-м место нашли, и бар даже открыли — 27 октября — однако его тут же пришлось закрыть, чтобы устранить все замечания посетителей.