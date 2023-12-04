Агата Муцениеце призналась, чем пожертвовала ради красоты

За личной жизнью Агаты Муцениеце поклонники следят с нескрываемым интересом. Однако и сама актриса охотно дает немало поводов для разговоров. К примеру, недавно она призналась от чего отказалась ради красоты.

Развод с Павлом Прилучным Агата Муцениеце переживала довольно тяжело. Актриса долгое время училась жить в новом статусе, а когда все же смогла пережить случившееся предательство и оставить прошлое в прошлом, стала расцветать буквально на глазах.

Видео дня

Новые телепроекты, новые роли — карьера пошла в гору. Да и сама Агата все больше хорошела. Актриса сильно постройнела и многие ее поклонники задаются вопросом, как ей удалось добиться такой роскошной формы да еще и поддерживать себя в тонусе без особых усилий. Секрет оказался прост. Муцениеце обзавелась привычкой делать зарядку и пить кофе без молока. Кроме того, знаменитость призналась, что отказалась от алкоголя. По словам Агаты, она заметила, как это улучшило ее состояние.

«Мне кажется, что это важно. Другие энергии работают, когда ты в трезвости. Я задумалась, когда было такое, чтобы я год не пила? Это было в детстве. Как только тебе исполняется 18, ты раз в месяц точно пьешь. А такого, чтобы ты год был трезвым, не бывает вовсе! Мне кажется на меня пагубно влияет алкоголь, он вызывает неправильное настроения, забиваются энергетические потоки, я хуже выгляжу», — делится мыслями Муцениеце.

Решение свое актриса называет совершенно осознанным и принято оно не только ради снижения веса, но и ради здоровья. Как говорит звезда, выпив немного ее тянет к холодильнику — в ней просыпается зверский аппетит и остановиться потом сложно. Плюс, конечно, отеки и негативное влияние спиртных напитков на кожу. Правда, Агата признается, что очень ждет 31-е декабря, чтобы позволить себе немного шампанского.

К слову, это не единственное откровенное признание Муцениеце. Знаменитость также обмолвилась парой слов о личной жизни. Оказывается Агата до сих пор не в отношениях и сама не понимает, чего хочет.

«Я — женщина, я не знаю. У меня то так, то так. Короче, меня мотает…», — заявила она, добавив — регулярно о наличии бойфренда ее спрашивают не только журналисты и поклонники, но также дочь Мия.