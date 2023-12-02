Жуков открыл в Екатеринбурге «Руки Вверх! Бар»

«Это выстраданный бар! В 2016 году мы открыли первый «Руки Вверх! Бар» в Санкт-Петербурге. Второй должен был открыться в Екатеринбурге, потому что здесь самые сумасшедшие в хорошем смысле фанаты, у которых любовь к нашей группе зашкаливает. Бар уже был готов к открытию, но оказалось, что мы связались не с тем человеком, который нас подвел. Долгие семь лет мы пытались найти достойное помещение и партнеров. И вот наконец-то у нас все получилось!» - заявил Сергей Жуков.