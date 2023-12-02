Жуков открыл в Екатеринбурге «Руки Вверх! Бар»
Сергей Жуков, наконец, открыл свое заведение, которое не мог запустить в работу семь лет. Официальное открытие состоялось 2 декабря и певец приехал в Екатеринбург лично, пишет «Комсомольская Правда».
«Это выстраданный бар! В 2016 году мы открыли первый «Руки Вверх! Бар» в Санкт-Петербурге. Второй должен был открыться в Екатеринбурге, потому что здесь самые сумасшедшие в хорошем смысле фанаты, у которых любовь к нашей группе зашкаливает. Бар уже был готов к открытию, но оказалось, что мы связались не с тем человеком, который нас подвел. Долгие семь лет мы пытались найти достойное помещение и партнеров. И вот наконец-то у нас все получилось!» - заявил Сергей Жуков.
Лидер «Руки Вверх!» сообщил, что его бары – не просто питейные заведения. Они работают в формате определенной концепции, которая должна давать посетителям шанс вернуться в молодость.
Посетителей будет ждать атмосфера 90-х: ковры, кассеты и плакаты на стенах, на полках — магнитофонные кассеты, Тамагочи и игры «Тетрис». Также в баре сделали акцент на музыкальной аппаратуре, чтобы проводить концерты — уже скоро здесь выступят музыканты Акула, Шура и западная группа Morandi.