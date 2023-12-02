Экс-жена Гуфа рассказала, почему была вынуждена покинуть Таиланд

Юлия Королева с дочерью, отдыхавшие в Таиланде , подверглись нападению Гуфа , бывшего супруга Юлии. После случившегося Королева приняла решение уехать в Москву , тем более что ее дочь начала болеть, а местные врачи не смогли оказать квалифицированную помощь. Об этом пишет vm.ru.

Юлия поделилась своими переживаниями с подписчиками. Она рассказала, что этот год был для нее очень тяжелым: она больше не чувствует себя в безопасности. Но молодая мама пообещала себе и фолловерам справиться с проблемами и продолжить радоваться жизни.