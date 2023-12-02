Экс-жена Гуфа рассказала, почему была вынуждена покинуть Таиланд
Юлия Королева с дочерью, отдыхавшие в Таиланде, подверглись нападению Гуфа, бывшего супруга Юлии. После случившегося Королева приняла решение уехать в Москву, тем более что ее дочь начала болеть, а местные врачи не смогли оказать квалифицированную помощь. Об этом пишет vm.ru.
Юлия поделилась своими переживаниями с подписчиками. Она рассказала, что этот год был для нее очень тяжелым: она больше не чувствует себя в безопасности. Но молодая мама пообещала себе и фолловерам справиться с проблемами и продолжить радоваться жизни.
Первая супруга Айза, в свою очередь, заявила, что Долматову нужна профессиональная помощь, чтобы побороть наркотическую зависимость.
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