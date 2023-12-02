Митту из-за осложнений перевели в реанимацию
Александра Митту перевели из отделения неврологии в реанимацию. По данным портала tvzvezda, это произошло
из-за осложнений, которые возникли в последние дни.
У народного артиста Российской Федерации развилась пневмония. При этом лечение осложняет тяжелое хроническое заболевание.
Ранее стало известно, что у режиссера диагностировали повторный инсульт. В середине ноября 90-летний Митта попал в Боткинскую больницу.
Отметим, что единственная горячо любимая супруга Александра Наумовича Лилия Майорова ушла из жизни год назад, после чего здоровье режиссера пошатнулось.
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