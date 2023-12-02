Митту из-за осложнений перевели в реанимацию

Александра Митту перевели из отделения неврологии в реанимацию. По данным портала tvzvezda, это произошло

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из-за осложнений, которые возникли в последние дни.

У народного артиста Российской Федерации развилась пневмония. При этом лечение осложняет тяжелое хроническое заболевание.

Ранее стало известно, что у режиссера диагностировали повторный инсульт. В середине ноября 90-летний Митта попал в Боткинскую больницу.