Маршал объяснил, почему пишет песни только на военную тематику
Александр Маршал практически перестал давать сольные концерты, однако постоянно ездит в зону спецоперации, где выступает перед участниками СВО. Сейчас он пишет песни на военную тематику, - рассказывают news.ru.
«Потому что я воин. Я служил в армии. Бывших воинов не бывает. Все, кто на передовой, — мои братья, моя самая любимая публика. Когда пишу свои песни, не всегда сразу получается. Потому что я хочу, чтобы они были продуктом, который будет брать за душу», — сказал артист в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Маршал приобрел для российских военных автобус для перевозки вещей, а также присоединился к предложению выплачивать премию российским военным за подбитые танки Leopard в зоне СВО.
Певец сообщил, что в спецоперации участвует его племянник. Сам артист также хотел пойти на передовую, однако его не взяли из-за возраста.
За поддержку спецоперации Александр Маршал был внесен в санкционные списки Украины, Канады и Латвии.
Ранее в «Русской медиагруппе» заявили, что будут выплачивать по миллиону рублей за за уничтоженные в ходе СВО немецкие танки Leopard. Инициативу поддержали артисты Николай Басков, Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Анна Семенович, Любовь Успенская и другие.