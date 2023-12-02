Маршал объяснил, почему пишет песни только на военную тематику

«Потому что я воин. Я служил в армии. Бывших воинов не бывает. Все, кто на передовой, — мои братья, моя самая любимая публика. Когда пишу свои песни, не всегда сразу получается. Потому что я хочу, чтобы они были продуктом, который будет брать за душу», — сказал артист в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».