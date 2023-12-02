Врачи пока не определились со сроками выписки Боярского

Ранее в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что народного артиста РСФСР Михаила Боярского, который сейчас находится в больнице, могут выписать 1 декабря. Но этого не произошло, и сын актера Сергей объяснил, что данные о сроке выписки отца появятся не ранее следующей недели, - сообщает «Российская газета».

Сейчас актер размещен в обычной палате и очень хочет вернуться домой, а также страдает без сигарет. Однако медики категорически запретили ему курить и внимательно следят, чтобы Боярский этот запрет не нарушал.

В понедельник, 27 ноября, 73-летнего артиста госпитализировали в реанимацию Мариинской больницы Санкт-Петербурга с инфарктом.