Началось слушание по делу Шарлота
Эдуарда Шарлота доставили в Кировский районный суд Самары. Началось слушание дела в отношении певца, должны быть избраны меры пресечения. Ему грозит лишение свободы до шести лет, - пишет gazeta.ru.
На музыканта возбудили уголовные дела по статьям 354.1 и 148 УК РФ — «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих». Причина интереса правоохранителей – видеоролики. В одном он уничтожает георгиевскую ленту. В другом прибивает портрет Патриарха Кирилла к распятию.
Шарлот написал и зачитал стихи в свою защиту. Он заявил, что не согласен с доводами следователей, скрываться не собирается и хочет домой.
«Прыгая в твои просторы, ощущаю внутри свободу. Свой талант одаренный предопределяю защищать духовно, русскоязычно и покорно», -сообщил он.
Ранее Иосиф Пригожин высказался по поводу ситуации с Шарлотом и другими рэперами.
«Шарлотам, Моргенштернам и Милохиным не обязательно идти на фронт. Военным делом должны заниматься профессионалы. Но вот отправить в тыл их вполне можно, пусть картошку чистят или занимаются санобработкой помещений. Они же в своей жизни и дня по-настоящему не работали», - сказал продюсер.