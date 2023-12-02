«Шарлотам, Моргенштернам и Милохиным не обязательно идти на фронт. Военным делом должны заниматься профессионалы. Но вот отправить в тыл их вполне можно, пусть картошку чистят или занимаются санобработкой помещений. Они же в своей жизни и дня по-настоящему не работали», - сказал продюсер.