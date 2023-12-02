Началось слушание по делу Шарлота

Эдуарда Шарлота доставили в Кировский районный суд Самары. Началось слушание дела в отношении певца, должны быть избраны меры пресечения. Ему грозит лишение свободы до шести лет, - пишет gazeta.ru.

На музыканта возбудили уголовные дела по статьям 354.1 и 148 УК РФ — «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих». Причина интереса правоохранителей – видеоролики. В одном он уничтожает георгиевскую ленту. В другом прибивает портрет Патриарха Кирилла к распятию.

Поведение певца Шарлота назвали «кретинизмом и слабоумием»

Шарлот написал и зачитал стихи в свою защиту. Он заявил, что не согласен с доводами следователей, скрываться не собирается и хочет домой.

«Прыгая в твои просторы, ощущаю внутри свободу. Свой талант одаренный предопределяю защищать духовно, русскоязычно и покорно», -сообщил он.

Ранее Иосиф Пригожин высказался по поводу ситуации с Шарлотом и другими рэперами.

«Шарлотам, Моргенштернам и Милохиным не обязательно идти на фронт. Военным делом должны заниматься профессионалы. Но вот отправить в тыл их вполне можно, пусть картошку чистят или занимаются санобработкой помещений. Они же в своей жизни и дня по-настоящему не работали», - сказал продюсер.

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