Брежнева сообщила, что протестировалась на ВИЧ

Вера Брежнева после развода активно занялась бизнесом. Певица выпускает косметику под личным брендом, а недавно запустила интернет-курс, где за плату делится с женщинами секретами трансформации себя в лучшую жизнь, пишут 7days.

А на днях Брежнева впервые за много месяцев подключилась к обсуждению актуальной и важной темы — роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Певица рассказала, что и сама прошла тестирование на выявление страшной болезни и другим посоветовала сделать то же самое.

Человек может не догадываться, что он болен, а организм его будет разрушаться, также инфицированный больной является распространителем, заражающим других людей.