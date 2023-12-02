Солист «Иванушек International» потерял бизнес в Сочи

«У меня в самом центре города есть "Рыжий пляж", я открыл его со своими друзьями. Летом было все прекрасно. Закончился сезон. Мы его заколотили на случай шторма досками, он был готов к приходу стихии. Но, как выяснилось, не такой», — поделился Григорьев-Апполонов.