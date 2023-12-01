Ани Лорак прилетела в Москву вместе с дочерью

Ани Лорак прилетела в Москву со своей дочерью
Украинская певица Ани Лорак прилетела в Москву вместе с 12-летней дочерью Софией. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Отмечается, что Лорак вернулась, чтобы присутствовать на премьере фильма «Ёлки 10». Компанию певице составил Филипп Киркоров — давний друг Лорак.
«Вот это — та девушка, которая сделала себя сама!», — прокомментировал он появление певицы, после чего обратил внимание на Софию.
По мнению Киркорова, девочка заметно выросла за последнее время и стала похожа на мать.
Источник также добавил, что сама Лорак не слишком охотно делилась последними новостями из своей жизни с журналистами, но при этом не отказывала в совместных фотографиях остальным зрителям.
Ранее Филипп Киркоров заявил, что у Ани Лорак самая красивая фигура среди звёзд российского шоу-бизнеса.