Ани Лорак прилетела в Москву со своей дочерью

Украинская певица Ани Лорак прилетела в Москву вместе с 12-летней дочерью Софией. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Ани Лорак прилетела в Москву вместе с дочерью
© РИА Новости

Отмечается, что Лорак вернулась, чтобы присутствовать на премьере фильма «Ёлки 10». Компанию певице составил Филипп Киркоров — давний друг Лорак.

«Вот это — та девушка, которая сделала себя сама!», — прокомментировал он появление певицы, после чего обратил внимание на Софию.

По мнению Киркорова, девочка заметно выросла за последнее время и стала похожа на мать.

Источник также добавил, что сама Лорак не слишком охотно делилась последними новостями из своей жизни с журналистами, но при этом не отказывала в совместных фотографиях остальным зрителям.

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Ранее Филипп Киркоров заявил, что у Ани Лорак самая красивая фигура среди звёзд российского шоу-бизнеса.

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