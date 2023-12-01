Ани Лорак прилетела в Москву вместе с дочерью

Украинская певица Ани Лорак прилетела в Москву вместе с 12-летней дочерью Софией. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Вот это — та девушка, которая сделала себя сама!», — прокомментировал он появление певицы, после чего обратил внимание на Софию.

По мнению Киркорова, девочка заметно выросла за последнее время и стала похожа на мать.

Источник также добавил, что сама Лорак не слишком охотно делилась последними новостями из своей жизни с журналистами, но при этом не отказывала в совместных фотографиях остальным зрителям.