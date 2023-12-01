Звезду «Гардемаринов» не пустили на съемки шоу в бейсболке с триколором

Звезда фильмов серии "Гардемарины" Михаил Мамаев заявил, что его не пустили на съемки программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Об инциденте Мамаев рассказал в своем Telegram-канале.

© Михаил Мамаев/Telegram

По словам Мамаева, он приехал из зоны спецоперации специально для программы, чтобы в числе "гардемаринов" поздравить зрителей с будущим сочельником. На актере была кепка с флагом России.

"Меня попросили ее снять, я категорически отказался. При этом меня спрашивали, почему мне так важно быть в бейсболке с флагом", — рассказал актер.

Он уточнил, что просьбу объяснили требованием оператора. Мамаев в ответ предложил сменить оператора.

"Флаг России над козырьком их смущает. Плохо", — заключил артист.

Михаил Мамаев известен роли Никиты Оленева в кинокартинах про гардемаринов. С конца 2022 года актер находится в зоне СВО, куда поехал добровольцем-военкором.