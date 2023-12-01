Бородина осудила отказавшегося от фото с Волочковой Лазарева

История с отказом в фото — это, конечно, нехорошо. В этом было много брезгливости и неуважения. Сережа [Лазарев] приятный артист, я думаю, он пожалел об этом и обязательно исправит ситуацию, — заявила Бородина.

Она также отметила, что изучила биографию Волочковой, чтобы понять, как «со сцены Большого она скатилась до шоу с какими-то парнями, которые издеваются над ней». По словам телеведущей, балерине нужно было обратиться за помощью с психологам.

Увы, если бы она ушла вовремя в терапию, а не в алкоголь, то все было бы поправимо, — отметила Бородина.

Ранее сообщалось, что Лазарев отказался фотографироваться с Волочковой на премии «Золотой граммофон». Певец ретировался за спину Филиппа Киркорова от прессволла перед журналистами, когда к нему приблизилась танцовщица и предложила попозировать. Артист извинился перед балериной и сообщил, что не фотографируется. Драма развернулась на фоне заявлений Киркорова, который признался, что в школе его любимым предметом были уроки труда. Поп-король рассказывал, что любит «лепить и мастерить» и не умеет шить, пока удрученная Волочкова с неловкой улыбкой переживала публичный отказ со стороны Лазарева.