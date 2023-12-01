Украинский блогер рассказал о звонке Галкина* и Пугачевой

Популярный в России украинский блогер и рэпер Kyivstoner (также известен как Киевстонер, настоящее имя — Альберт Васильев) рассказал, что после начала специальной военной операции (СВО) ему позвонил комик Максим Галкин* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и его супруга Алла Пугачева. Подробности он раскрыл в интервью блогерше Еве Коршик, видео вышло на YouTube.

© Kyivstoner / YouTube

«Мне было очень приятно. [Галкин и Пугачева] сказали: "Альберт, если тебе нужна какая-то помощь". Я говорю: "Не, Максим, спасибо большое, все хорошо"», — заявил блогер.

Он добавил, что, в свою очередь, после обострения конфликта Израиля с ХАМАС также связался с Галкиным, который на тот момент жил в Израиле.

По словам Васильева, они с юмористом периодически переписываются.

«Это мой хороший знакомый, и мне очень приятно, что он может от меня *ысказался он о Галкине, добавив, что подружился с артистом на съемках различных проектов.

Ранее в Головинском районном суде Москвы опровергли информацию о якобы грозящем Галкину штрафе за нарушение закона об иноагентах.