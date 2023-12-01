Крид потребовал извинений от Мизулиной

Baza: представители певца Егора Крида потребовали извинений от Мизулиной
Представители певца Егора Крида (настоящее имя Егор Булаткин) потребовали извинений от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной за то, что она назвала артиста «главным скамером страны». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Булаткин заказал лингвистический тест, который доказал, что «скамер» в переводе с английского языка означает «мошенник» — а следовательно, Мизулина обвинила его в мошенничестве, оскорбила его честь, достоинство и деловую репутацию. По данным канала, представители Крида хотят, чтобы общественница извинилась на камеру и опровергла свои слова.
Исковое заявление поступило в Замоскворецкий суд Москвы накануне. Из него также можно заключить, что в качестве компенсации Крид требует от Мизулиной один миллион рублей.
Поводом для иска послужили слова Мизулиной о Криде, сказанные во время Международного форума безопасного интернета. В своем Telegram-канале она несколько раз утверждала, что Крида и несколько других блогеров необходимо проверить из-за их «деятельности по организации и рекламе азартных игр».
Ранее советская актриса лишилась крупной суммы денег на Украине.