Бородина высказалась по поводу конфликта Лазарева и Волочковой

В мире шоу-бизнеса в последнее время активно обсуждают ситуацию, произошедшую на церемонии награждения «Золотой граммофон». Во время мероприятия, когда звезды обычно фотографируются на красной дорожке, Анастасия Волочкова предложила Сергею Лазареву сфотографироваться вместе. Однако певец отказал балерине и отошел. Лазарев впоследствии объяснил свой отказ нехваткой времени из-за готовящегося выступления, но это объяснение не устроило публику.

© Моя Москва.онлайн

Ксения Бородина, известная телеведущая, которая также присутствовала на этом событии, поделилась своим мнением по этому поводу в социальных сетях, как сообщает портал boda. Она выступила в поддержку Волочковой, заявив, что отказ Лазарева в фотографии был проявлением неуважения. Бородина выразила надежду на то, что Лазарев осознает свою ошибку и постарается исправить ситуацию.