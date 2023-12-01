Роспотребнадзор Якутии объяснил отмену концерта Валерия Леонтьева

Управление Роспотребнадзора по республике Саха (Якутия) поставило точку в запутанной истории с концертом Валерия Леонтьева в Якутске. Артист несколько раз собирался приехать в регион с выступлением, но концерты срывались. В итоге Роспотребнадзор обнародовал для зрителей разъяснение, в котором призвал не ждать "одинокого бродягу любви" с концертом, а вернуть деньги за билеты.

Изначально Валерий Леонтьев должен был выступить в Якутске 21 марта 2021 года. Однако тогда бушевала пандемия, и концерт перенесли на 23 сентября. Но ограничения продолжали действовать, так что была назначена новая дата - 17 марта 2022 года.

Однако и это мероприятие не состоялось. Тогда появились слухи, что Валерий Леонтьев выступит в Якутске 9 ноября. Представители концертной площадке на этом этапе предложили зрителям вернуть деньги за билеты. Но сдали билеты далеко не все, многие продолжали надеяться, что концерт все же состоится.

Обычно о приезде известного артиста горожане узнают из афиш и рекламы на радио, ТВ и в соцсетях. Появляется информация и на официальном сайте исполнителя. Но в этот раз никаких афиш в Якутске не было, и о том, что Леонтьев собирается приехать, никто особо не говорил. 9 ноября никакого концерта не состоялось. Причин преданным фанатам Леонтьева не разъяснили.