Роспотребнадзор Якутии объяснил отмену концерта Валерия Леонтьева
Управление Роспотребнадзора по республике Саха (Якутия) поставило точку в запутанной истории с концертом Валерия Леонтьева в Якутске. Артист несколько раз собирался приехать в регион с выступлением, но концерты срывались. В итоге Роспотребнадзор обнародовал для зрителей разъяснение, в котором призвал не ждать "одинокого бродягу любви" с концертом, а вернуть деньги за билеты.
Изначально Валерий Леонтьев должен был выступить в Якутске 21 марта 2021 года. Однако тогда бушевала пандемия, и концерт перенесли на 23 сентября. Но ограничения продолжали действовать, так что была назначена новая дата - 17 марта 2022 года.
Однако и это мероприятие не состоялось. Тогда появились слухи, что Валерий Леонтьев выступит в Якутске 9 ноября. Представители концертной площадке на этом этапе предложили зрителям вернуть деньги за билеты. Но сдали билеты далеко не все, многие продолжали надеяться, что концерт все же состоится.
Обычно о приезде известного артиста горожане узнают из афиш и рекламы на радио, ТВ и в соцсетях. Появляется информация и на официальном сайте исполнителя. Но в этот раз никаких афиш в Якутске не было, и о том, что Леонтьев собирается приехать, никто особо не говорил. 9 ноября никакого концерта не состоялось. Причин преданным фанатам Леонтьева не разъяснили.
На помощь пришло региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что если в течение полугода с момента отмены режима повышенной готовности организаторы не назначили новую дату концерта, то мероприятие считается отмененным и зрителям обязаны вернуть деньги за билеты. Если организаторы откажутся, то в региональном Управлении Роспотребнадзора рекомендовали обратиться с письменной претензией к организаторам, а затем подать заявление в ведомство, принять его готовы как лично, так и через официальный сайт. Сам Леонтьев отмену скандального концерта в медиапространстве не комментировал.