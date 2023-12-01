Аллу Пугачеву и Максима Галкина* заметили на прогулке на Кипре

Певицу Аллу Пугачеву с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) засняли на Кипре. Об этом сообщает Telegram-канал «Самые Сливки».

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Алла Пугачева и Максим Галкин вышла на прогулку на Кипре впервые за долгое время. Их сразу заметили поклонники, которые начали снимать их на телефон и просить автографы. Алла Пугачева была одета в белую рубашку и брюки, а Максим Галкин в темно-синий спортивный костюм.

До этого «СтарХит» сообщил, что юморист Максим Галкин и Алла Пугачева отправились на Кипр.

По данным канала, сейчас звездная пара проводит время в кипрском Лимасоле.

Недавно Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники сообщал, что Алла Пугачева может вернуться на сцену на время новогодних праздников. При этом выступать артистка планирует на Кипре и в Дубае. Отмечалось, что выступления в Москве также не исключены, если их проведут тайно.

По данным канала, за свои выступления Пугачева может получать до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году. Источники отметили, что в сумму гонорара не входят расходы на проживание, транспорт, а также соблюдение условий райдера.