Умер основатель панк-группы The Pogues Шейн Макгоуэн

На 66-м году жизни скончался ирландский музыкант и основатель панк-группы The Pogues Шейн Макгоуэн. Об этом сообщает газета The Guardian.

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Согласно заявлению семьи исполнителя, он умер ночью 30 ноября. Отмечается, что Макгоуэн страдал от продолжительных проблем со здоровьем.

«С глубокой скорбью и тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти Шейна Макгоуэна. Он мирно скончался в три часа ночи в окружении семьи. У него остались жена Виктория, сестра Шивон, отец Морис, семья и большой круг друзей», — говорится в заявлении представителей The Pogues.

По данным газеты, в декабре 2022 года музыкант был госпитализирован с вирусным энцефалитом, в результате чего несколько месяцев в 2023 году провел в реанимации.