Собчак заявила о возникшей на Западе моде на русских из-за песни Кати Лель

Телеведущая Ксения Собчак в своем Tekegram-канале рассказала, что благодаря завирусившейся в сети песне Кати Лель «Муси-пуси» за Западе стал популярным стиль Slavic girl или Slavic bimbo. По словам Собчак, женщины за границей начали одеваться в шубы и меховые шапки, а многие дизайнеры в своих коллекциях обратились к «славянскому шику». В частности, недавно в меховых шапках появились жена принца Уильяма Кейт Мидлдтон и супруга певца Канье Уэста Бьянка Ценсори, сообщает телеведущая.

На самом деле цитирование разнообразного славянского и русского стиля последние несколько лет можно увидеть во многих коллекциях дизайнеров. Ведь даже у некоторых «русский след» составляет ДНК бренда. А несколько молодых европейских дизайнеров прям конкретно задают тренды на славянский шик. Эстетика тренда — стиль русских женщин конца 90-х. Главные элементы такого образа — шуба, винтажные сумки, высокие сапоги, меховые шапки, объемные серьги и можно добавить солнцезащитные очки, — пояснила журналист.

Ранее полиция Москвы задержала за незаконную акцию девушек, которые хотели устроить на Красной площади фотосессию в русской стилистике. Девушки планировали сделать снимки в длинных шубах с баранками и бутербродами с икрой.