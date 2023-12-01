В этом году стало известно о неожиданном разрыве отношений между Тейлор Свифт и Джо Элвином после шести лет совместной жизни. Представитель певицы Три Пейн опроверг распространенные слухи о тайной свадьбе пары, которая якобы состоялась в 2020 году. Пейн подчеркнул, что такие неправдивые утверждения вызвали у Свифт боль и травму,пишет Центральная Служба Новостей со ссылкой на зарубежные СМИ.

Были распространены сообщения в интернете, согласно которым Свифт якобы была тайно помолвлена с Элвином около трех лет назад, и даже носила обручальное кольцо. В настоящее время Свифт находится в отношениях с американским футболистом Трэвисом Келси.

Пейн резко высказался против продолжающихся неправдивых утверждений о Свифт, утверждая, что никакой свадебной церемонии с Элвином не проводилось, и брака между ними не было. Он также назвал подобные слухи абсурдными. Сама Свифт в прошлом также опровергала сообщения о своем замужестве с Элвином. Пейн выразил намерение привлечь к ответственности тех, кто нанес Свифт боль и травму этими слухами.