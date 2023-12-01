Блогер Лерчек вернется в социальные сети после снятия «судебного бана»

Российский блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, вернется в социальные сети после снятия «судебного бана» вслед за погашением всех долгов перед налоговой. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

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— Дело в отношении Валерии и Артема об уклонении от уплаты налогов возбудили в марте. Валерия Чекалина, по данным следствия, с 2020 по 2022 год, являясь ИП и применяя упрощенную систему налогообложения (с лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год), получила доход от фитнес-марафонов в существенно большем размере, — напомнил Telegram-канал.

19 ноября стало известно, что Валерия Чекалина и ее муж заплатили 296 миллионов рублей и погасили все долги перед налоговой. Со счета Валерии Чекалиной 10 ноября был снят арест. Это позволило блогеру получить с него необходимую для погашения штрафов сумму.