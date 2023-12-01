Лера Кудрявцева сообщила о дружбе с Гордон

В социальных сетях и на светских вечеринках редко встречаются истории о личной жизни Леры Кудрявцевой. Телеведущая обычно делится рассказами о своей работе и иногда о личных переживаниях. Недавно она поделилась мыслями о своей дружбе с юристом Екатериной Гордон, пишет Центральная Служба Новостей.

Кудрявцева и Гордон, обе блондинки, неожиданно для многих в этом году создали собственную музыкальную группу. Это, по словам Кудрявцевой, привнесло определенные изменения в их отношения. Она призналась, что они боятся потерять свою многолетнюю дружбу, потому что считают совместное творчество серьезным испытанием.

Телеведущая также заявила, что она может терпеть и молчать долго, но когда терпение лопается, в ней просыпается что-то похожее на зверя. Она подчеркнула, что Гордон хорошо чувствует ее настроение и что они всегда находятся в диалоге, обсуждая все, что им кажется некомфортным, неприятным или мешающим.

Лера Кудрявцева, будучи женой хоккеиста Игоря Макарова, сравнила дружбу и любовь с хрусталем, который нужно беречь. Она выразила свою ценность и уважение к Гордон, назвав ее гениальной подругой. Говоря о себе, Кудрявцева описала себя как более конструктивную, дипломатичную и спокойную личность.