Макаревич* запретил россиянам скачивать свой новый альбом

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан в России иноагентом) закрыл для жителей России и Белоруссии возможность скачивания и стриминга своего нового альбома «Убежище». Об этом пишет портал Woman Hit.

Рок-певец в 2022 году уехал на ПМЖ в Израиль. На чужбине зарабатывает творчеством, недавно выпустил новый альбом. Исполнитель разрешил слушать и скачивать всем, кроме россиян и белорусов.

Альбом включает в себя 17 песен и молитву на иврите. В одной из песен есть слова: «Из нормальных людей не сделать козлов, из козлов – нормальных людей».

«Я так захотел. Мне не очень хочется звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию. Те, кто не поддерживает, найдут способ послушать», — отметил Макаревич.