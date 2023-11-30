«Пусть дорастет до меня»: Успенская высказалась о популярности SHAMAN

Накануне Любовь Успенская получила свой первый «Золотой Граммофон». Наградой певица невероятно гордится, ведь считает себя легендарной артисткой.

Любовь Успенская оценила творчество коллеги по сцене SHAMAN
© globallookpress.com

Исполнительница хита «Кабриолет» отмечает, что на такой неофицильный статус влияют годы, проведенные на сцене. Поэтому многим молодым певцам, в том числе SHAMAN, до таких титулов еще расти и расти.

«Пусть дорастет до меня. Он только начал. Давайте будем говорить о десятилетиях, двадцатилетиях. Если ты на сцене задержался лет на 20, можно сказать, что ты уже легендарный и бессмертный», — цитирует Успенскую News.ru.

2