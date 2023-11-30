Любовь Успенская оценила творчество коллеги по сцене SHAMAN

«Пусть дорастет до меня»: Успенская высказалась о популярности SHAMAN
Накануне Любовь Успенская получила свой первый «Золотой Граммофон». Наградой певица невероятно гордится, ведь считает себя легендарной артисткой.
Исполнительница хита «Кабриолет» отмечает, что на такой неофицильный статус влияют годы, проведенные на сцене. Поэтому многим молодым певцам, в том числе SHAMAN, до таких титулов еще расти и расти.
«Пусть дорастет до меня. Он только начал. Давайте будем говорить о десятилетиях, двадцатилетиях. Если ты на сцене задержался лет на 20, можно сказать, что ты уже легендарный и бессмертный», — цитирует Успенскую News.ru.