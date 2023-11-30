Киркоров рассказал, за сколько споет для йоркширского терьера

«До такой степени я еще не дожил. Смотря сколько бы заплатили. Если бы заплатили, как за 10 корпоративов, я бы выступил, может быть, и для йоркширского терьера», — сказал Киркоров.

Таким образом он прокомментировал рассказ Николая Баскова, который выступал перед псом Джорджиком. По словам Баскова, до выступления он не знал, что его пригласили выступить для собаки. Он пояснил, что заказчик просто упомянул имя Джорджика, не вдаваясь в детали. Причем Баскову сказали, что именинник хочет видеть именно его «за любые деньги».