Колдун вспомнил, как носил одежду Киркорова из-за безденежья

«После конкурса мне быстро напомнили, с какого парень года, с какого прохода и с кем я должен работать дальше. Назначили мне в продюсеры Александра Лунева. Сказали, что с Дробышем больше не работаю, с Филиппом — тоже», — вспомнил артист.