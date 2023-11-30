Умер фронтмен группы The Pogues Шейн Макгоуэн

Чудовищная новость: умер Шейн Макгоуэн, певец и автор песен, экс-фронтмен The Pogues, одна из самых ярких и грандиозных легенд панк-рока.

© Российская Газета

У Шейна менее месяца не получилось дожить до своего 66-летия: он умер 30 ноября. Об этом в соцсети только что сообщила его вдова Виктория Мэри Кларк.

"Шейн всегда будет тем светом, что передо мной, мерилом всех моих мечтаний и любовью всей моей жизни", - говорится в душераздирающем тексте. А дальше без слез читать просто невозможно.

Музыкант, имевший из-за своих дурных привычек массу проблем со здоровьем, начал серьезно сдавать еще на старте 1990-х. В конечном итоге объявив о распаде группы - свой последний тур The Pogues отыграли в 2013-м.

Как пишет Deadline, артиста выписали из больницы буквально на прошлой неделе - после попыток прийти в себя в реанимации.