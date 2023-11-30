Киркоров объяснил нежелание выступать в Новый год словами Пугачевой

Певец Филипп Киркоров заявил, что не будет работать в этот Новый год, в отличие от других артистов. Об этом сообщает News.ru.

В беседе с журналистами исполнитель заявил, что у него достаточного денег, чтобы не утруждать себя выступлениями на новогодние праздники.

«Денег у меня хватает, ровно столько, как говорила великая Алла Борисовна (Пугачева — прим. ред.), чтобы не чувствовать себя униженным. Гениальная фраза», — сказал Киркоров.

Он также отметил, что в новогодних традициях является «консерватором». На Новый год он собирается за столом вместе с членами семьи, ест оливье и смотрит фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» по телевизору.