Киркоров объяснил нежелание выступать в Новый год словами Пугачевой
Певец Филипп Киркоров заявил, что не будет работать в этот Новый год, в отличие от других артистов. Об этом сообщает News.ru.
В беседе с журналистами исполнитель заявил, что у него достаточного денег, чтобы не утруждать себя выступлениями на новогодние праздники.
«Денег у меня хватает, ровно столько, как говорила великая Алла Борисовна (Пугачева — прим. ред.), чтобы не чувствовать себя униженным. Гениальная фраза», — сказал Киркоров.
Он также отметил, что в новогодних традициях является «консерватором». На Новый год он собирается за столом вместе с членами семьи, ест оливье и смотрит фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» по телевизору.
Напомним: в ноябре Киркоров рассказывал, что ему предлагали «астрономические деньги» за фит с ним. По его словам, такие предложения поступали от олигархов, жены которых мечтали выступить с поп-королем дуэтом. Артист отметил, что отказывается от подобных вариантов заработка и делает фиты лишь с теми, кто его «цепанет».