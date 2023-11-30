Лада Дэнс заявила, что масштаб русофобии на Западе преувеличен

Певица Лада Дэнс заявила в беседе с aif.ru, что масштаб русофобии на Западе сильно преувеличен.

© Газета.Ru

Дэнс призналась, что никогда не сталкивалась с этим явлением лично, хотя ездила за границу и развивала там бизнес. Артистка вспомнила, как ее уговаривали не вести коммерческие дела в Прибалтике из-за «массы русофобов». Однако на деле звезда ничего такого не заметила.

«Наоборот, видела доброжелательность. Ко мне на улице часто подходили люди, говорили приятные слова. И не только русские», — поделилась певица.

Дэнс рассказала, что ее бизнес был связан с недвижимостью. Исполнительница покупала жилье, приводила его в порядок, а затем перепродавала. Артистка перестала этим заниматься после обмана деловых партнеров. По словам певицы, ее «кинули» собственный юрист и семья, глава которой был депутатом.